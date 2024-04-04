Приближаться – подвергать себя опасности. В ГУР дали совет украинцам в оккупации возле железной дороги "Ростов-Крым"

Местным жителям следует держаться как можно дальше от инфраструктуры и поездов

Новая незаконная железная дорога россиян сообщением "Ростов-на-Дону-Крым", часть которой будет пролегать через оккупированный юг Украины, будет близко от линии фронта и уязвимой для наших ударов. Об этом "Телеграфу" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Поэтому в ГУР посоветовали местным жителям в оккупации не приближаться к этой инфраструктуре, чтобы не подвергать себя опасности.

"Эта железная дорога будет значительно ближе к линии фронта, а следовательно, уязвимее для наших ударов. Оккупанты и коллаборанты должны сто раз подумать, прежде чем пользоваться такими "услугами" по перевозке. Местным жителям также следует держаться подальше от инфраструктуры и поездов. Приближаться к ним – подвергать себя большой опасности", — отметил Юсов.

В то же время Юсов успокоил, что глобально на ситуацию в Украине новый путь не повлияет. Хотя безусловно поможет россиянам в вопросе доставки военных грузов и живой силы.

"На скорую руку построенная полевая одноколейка физически не сможет удовлетворить все потребности по обеспечению оккупационной армии", — говорит представитель ГУР.

Больше подробностей о строительстве железной дороги в Крым через временно оккупированный юг Украины читайте в статье "Телеграфа": "Дублер" Крымского моста под прицелом ГУР. Что известно о железной дороге РФ в Крым через Мариуполь".

Ранее Телеграф писал, что Россия смирилась с перспективой уничтожения Крымского моста и больше не рассматривает его как надежную транспортную артерию.