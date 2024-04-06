Слышит ли нас мир: украинцы в 11 странах напомнили об убийстве в Еленовка пленных "азовцев"

Все международные организации устранились от выяснения обстоятельств ужасного преступления россиян, совершенного в колонии №120 в Донецкой области.

Плен — убивает, а совершенные россиянами преступления против украинских военных, в том числе и самый массовый теракт в Еленовке, требует полного расследования и наказания виновных. С такими месседжами в разных точках мира от Европы до Австралии за последние полтора месяца вышли на акции наши соотечественники.

Во многих странах их поддерживали и местные жители, шокированные зверствами агрессора. Об эффекте от таких мероприятий и планах на будущее "Телеграф" узнавал у их организаторов.

С 2022 года — никакого контакта

Идея провести волну акций в разных странах мира, чтобы напомнить о российском плену, в котором находятся тысячи украинских воинов, принадлежит общественной организации "Сообщество семей Еленовки". За поддержкой ее представители обратились к коллегам-соотечественникам. Откликнулись 11 организаций в Польше, Канаде, Швеции, Испании, Франции, Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, США и Австралии.

"На сегодняшний день выяснением обстоятельств ужасного преступления россиян, совершенного в колонии №120 в Еленовке Донецкой области в ночь на 29 июля 2022 года, занимается только украинская сторона, — подчеркнула редактор ОО Александра Мазур. — Все международные организации от этого устранились. В январе 2023 года, в частности, ООН распустила миссию, которая должна была установить факт взрыва в бараке с военнопленным, и не осудила Россию за этот теракт. МККК не способен до сих пор получить доступ к выжившим украинцам, чтобы выяснить, в каком они состоянии, получают ли медицинскую помощь.

На акции украинцы приносили плакаты, написанные на разных языках, чтобы донести правду.

Так же с 2022 года нет никакого контакта с этими ребятами и у их семей. Единственное, некоторые освобожденные из плена военные рассказывают, что видели кого-то из выживших из барака, где произошел взрыв. Но это случается очень редко и это не подробная информация. По данным нашего государства, только 11 уцелевших во время теракта пленных были возвращены и более 120 остаются в руках россиян. Но точного количества мы не знаем как по погибшим, так и тем, кто уцелел, потому что продолжается дорасследование. Кроме того, идет подготовка к подаче иска в Международный уголовный суд, но сколько на это уйдет времени, неизвестно".

Александра добавляет, что важно напоминать об Еленовке и военнопленных, ведь постоянно становятся известны новые факты издевательств над ними и убийств. Так, в конце марта мониторинговая миссия ООН обнародовала данные, что за три месяца (с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года) россияне совершили 12 внесудебных казней, в результате которых погибли по меньшей мере 32 украинских воина. Речь идет о случаях расстрела украинцев сразу после их сдачи в плен на Запорожском направлении.

ЕПлен убивает — об этом не устают напоминать родные воинов, погибших и раненых в Еленовке

Кроме того, благодаря свидетельствам освобожденных военнопленных, представители миссии установили: наших воинов систематически подвергают пыткам. А именно — бьют, душат, пытают электрическим током, угрожают убийством, совершают сексуальное насилие, морят голодом, лишают возможности пользоваться средствами гигиены, держат в неотапливаемых помещениях и т.д.

"Под сообщениями об этих фактах люди отмечают, что тема пыток в плену не собирает много просмотров, реакций, хотя она очень важна, — отмечает Александра. — На ней должен быть не только фокус внимания украинцев, но и мира. Потому что именно таким образом мы можем показать, что такое Россия, что против российской оккупации, и вообще против этой страны надо активнее бороться, и мне кажется, чтобы это объяснить, надо действовать комплексно, а не рассеяно. Но, к сожалению, при подготовке к акции выяснилось: несмотря на то, что украинцев много в разных странах, их активность низка. Регулярные мероприятия малочисленны, еще среди их участников значительная доля неравнодушных иностранцев.

В Милане на акции-напоминания о теракте в Еленовке показали лицо пленных воинов

Мы можем только догадываться, почему так происходит и как этому помешать. Мне кажется, что действовать нужно на уровне государства, чтобы держать людей сплоченными. И, кстати, диаспоры об этом тоже говорили, что собственно поддержки украинских посольств очень не хватает. Мне также не хватает МИДа, в целом нашего государства. Потому что даже периодические встречи с высшими должностными лицами не конвертируются в эффективное сотрудничество.

Одна такая была в январе с участием Андрея Ермака [руководитель Офиса президента] и Кирилла Буданова [начальник ГУР МО]. Одна из тем, которую можно озвучить, — установление Дня памяти казненных военнопленных . Мы бы хотели, чтобы эта дата была, потому что плен продолжает убивать, нас заверили, что такая дата будет. Уже апрель, но никаких сдвигов не произошло. Однако мы не будем останавливаться и продолжим действовать, чтобы напоминать миру о преступлениях россиян"

За границей должны знать об ужасном теракте

Организаторы акций за рубежом отмечают, что делают все возможное, чтобы украинский вопрос не исчезал из повестки дня в громадах, где они живут. И разные акции — лишь часть их деятельности, но весомая. Например, в Ирландии об Еленовке напомнили маршем и митингом в центре города Корк, в ответ получили поддержку и заинтересованность.

"В Ирландии примерно 5 млн населения (данные по состоянию на 2021 год), а количество прибывших после 2022 года украинцев составляет более 100 тысяч, поэтому история борьбы украинского народа общеизвестна, — говорит Олеся Житкова — историк, кандидат исторических наук и волонтер "Штаба Юга ", организовавшего акцию вместе с участниками хора "Калина". — Мы безгранично благодарны этой стране за мощную поддержку нашего государства и за предоставленное убежище десяткам тысяч украинцев в эти непростые времена.

В то же время, я не считаю лишним увеличивать активность по распространению информации о ходе войны и содействии решению вопросов по возвращению украинских военных и гражданских из российского плена. Те ужасы, которые для них являются ежедневной реальностью, многие даже не могут представить, и об этом нужно постоянно говорить и разъяснять.

В ирландском городе Корк украинцы и граждане других стран прошли маршем по центру.

На акции, посвященной Еленовке, с речами выступали активисты общества и неравнодушные. Нашла в себе силы поделиться собственной историей Вера — жена погибшего во время теракта Николая Бабича (боец в/ч №3057 Национальной гвардии Украины принимал участие в обороне Мариуполя, прошел "Азовсталь", откуда попал в плен и находился в бараке колонии №120, его тело вернули и похоронили на родной Сумщине в июне 2023. — Авт.).

Мы подняли много тем — о необходимости адвокации прав военнопленных, борьбы за расследование военных преступлений российской армии, информирования людей за рубежом, текущих делах и задачах украинской громады.

Пришедшие именно на мероприятие ирландцы внимательно слушали выступления. Были те, кто подходил и спрашивал, что происходит, мы объясняли. Когда мы шли маршем по центральной улице с разнообразными плакатами и возгласами, в том числе в поддержку военнопленных, нас поддерживали сигналами машин, аплодисментами, некоторые выкрикивали "Слава Украине", нас снимали на видео".

Олеся добавляет, что, несмотря на попытки России через кремлеботов влиять на общественное мнение в Ирландии относительно войны в Украине, заметных успехов эта политика не имеет и местные жители в большинстве своем благосклонно относятся к украинцам. Эмпатической нацией проявили себя за годы полномасштабной войны и шведы. Эта скандинавская страна, недавно вступившая в НАТО, приютила почти 50 тыс. мигрантов из Украины.

"Швеция поддерживает как беженцев, которые нашли приют в стране, так и надает нам мощную военную помощь, — отметила в разговоре Богдана Беринда (на фото слева) — координатор по военнопленным в Nordic Ukraine Forum. — Это вообще одна из самых толерантных стран по вопросам украинцев.

Акции в поддержку Украины проходят еженедельно, и очередная в Стокгольме пройдет 7 апреля. Была отдельная и по привлечению внимания к ужасному преступлению в Еленовке, и мы периодически так или иначе напоминаем об этом ужасном теракте в отношении военнопленных. Кроме того, мы проводим мероприятия по поддержке различных бригад, на которых собирают средства как шведские, так и украинские благотворительные организации и волонтеры.

Украинцы развернули очень масштабную работу в Швеции, например, на днях я переводила для группы военных медиков, проходящих здесь реабилитацию. Это обширная программа, которую реализует организация Repower Charitable foundation.

В Швеции очень поддерживают украинцев и оказывают нашей стране мощную военную помощь.

У нас есть мощная поддержка и со стороны шведских политиков, общественных активистов, деятелей культуры, так и рядовых граждан. К примеру, все наши акции фиксирует на камеру швед, который был военным корреспондентом в Афганистане. И вообще к акциям приобщаются представители разных национальностей — и грузины, и литовцы, и поляки — все, кто небезразличен к судьбе Украины. И сами шведы организуют акции на постоянной основе.

Спросите себя, выходили ли вы в будни в поддержку какой-либо страны в любую погоду? Я, например, сомневаюсь, а шведы это делают, задействуют большое количество людей, которые могут привлечь внимание и раскрыть разные темы, которые стоят за вопросами поддержки Украины. Не знаю, чем это объяснить, возможно, высоким уровнем национального сознания, но это поражает!"

В Кракове к участникам акции подошла волонтер из Норвегии, взяла материалы и обещала распространять информацию об Еленовке.

ОО "Сообщество семей Еленовки" — как инициатор зарубежных акций — отмечает, что напоминать миру и Украине о преступлении россиян, совершенном против военнопленных, они будут и дальше. Пока все уцелевшие не вернутся домой, а виновные в том, что они были искалечены, а их собратья погибли — не будут наказаны.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве и других городах Украины родные пленных военных, которые приказом руководства государства вышли из "Азовстали" почти два года назад, постоянно выходят на акции.