Больше чем когда-либо: в ООН рассказали, сколько украинских пленных казнили россияне за зиму

Россияне продолжают применять пытки и казни против украинских военнопленных

Наблюдатели Организации объединенных наций за период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года зафиксировала факты казни российскими оккупантами 32 украинских военнопленных. Этот показатель значительно превышает данные за любой другой период.

Как говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, всего было зафиксировано 12 случаев казни зимой 2023-24, во время которых было убито 32 украинца.

Эксперты также провели интервью с 60 украинскими пленными, которые недавно вернулись из плена, и установили, что большая часть из них подвергалась сексуальному насилию.

Также в отчете указано, что в практически каждый из них подвергался пыткам или был их свидетелем. В частности речь идет об избиениях, ударах током, долговременном нахождении в неудобном положении и угрозы или имитация расстрелов. Кроме того, бывшие узники оккупантов отмечают, что им не позволяли общаться с родными, ограничивали в пропитании и не оказывали медицинскую помощь.

Авторы документа также отмечают, что из-за массированных обстрелов россиян в Украине увеличилось количество жертв среди гражданского населения в отдаленных от линии фронта районах. Всего ООН подтверждает гибель в этот период 429 мирных жителей и ранение 1374 лиц.

Помимо того, в докладе говорится о применении насилия россиянами к жителям оккупированных территорий, среди которых убийства, произвольные задержания и ограничение свободы слова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему россияне снимают казни украинских военных на видео и существуют ли шансы на трибунал для их исполнителей