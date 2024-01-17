Вагнеровцы казнили двух британских волонтеров? Экспертиза дала важные зацепки

Бэгшоу было 47 лет, а Перри — 28

Наемники ЧВК "Вагнера" могли казнить двух волонтеров из Британии Криса Перри и Эндрю Бэгшоу. Прошлой зимой они пропали без вести в районе города Соледар Донецкой области.

Мужчины вместе спасали людей, вытаскивая их из-под завалов и помогали с эвакуацией мирных граждан. Об этом пишет Sky News.

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Перри и Бэгшоу были убиты артиллерийским снарядом. Однако семья последнего сообщила другую информацию после результатов вскрытия.

"Их казнили", — заявил отец Эндрю.

Согласно патологоанатомическому исследованию Эндрю Бэгшоу, он был ранен в туловище и один раз в голову. Мужчина назвал это "классическим стилем казни". Он также подчеркнул, что он и его жена говорили с некоторыми людьми в Украине и они предполагают, что это осуществили наемники ЧВК "Вагнера".

При этом ранения, которые были выявлены на теле Криса Перри, были практически идентичными.

Отмечается, что спустя несколько дней после пропажи волонтеров главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал фотографию, на котором были паспорта с именами Перри и Бэгшоу.

Родственники волонтеров призвали правительство Британии расследовать, были ли совершено в отношении их военное преступление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в летом 2022 года россияне вернули тело британского волонтера Пола Уока, который незаконно находился в плену с апреля по июль. На его теле были видны следы пыток и это указывало на то, что смерть мужчины была насильственной.