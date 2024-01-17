Вагнерівці стратили двох британських волонтерів? Експертиза дала важливі зачіпки

Бегшоу було 47 років, а Перрі — 28

Найманці ПВК "Вагнера" могли стратити двох волонтерів із Великої Британії Кріса Перрі та Ендрю Бегшоу. Минулої зими вони зникли безвісти у районі міста Соледар Донецької області.

Чоловіки разом рятували людей, витягаючи їх з-під завалів та допомагали з евакуацією мирних громадян. Про це пише Sky News.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що Перрі та Бегшоу було вбито артилерійським снарядом. Проте сім’я останнього повідомила іншу інформацію після результатів розтину.

"Їх стратили", — заявив отець Ендрю.

Згідно з патологоанатомічним дослідженням Ендрю Бегшоу, він був поранений у тулуб й один раз у голову. Чоловік назвав це "класичним стилем страти". Він також наголосив, що він та його дружина говорили з деякими людьми в Україні й вони припускають, що це здійснили найманці ПВК "Вагнера".

При цьому поранення, виявлені на тілі Кріса Перрі, були практично ідентичними.

Зазначається, що за кілька днів після зникнення волонтерів ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин опублікував фотографію, на якій були паспорти з іменами Перрі та Бегшоу.

Родичі волонтерів закликали уряд Великої Британії розслідувати, чи вчинено проти них воєнний злочин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2022 року росіяни повернули тіло британського волонтера Пола Уока, який незаконно перебував у полоні з квітня по липень. На його тілі було видно сліди тортур і це вказувало на те, що смерть чоловіка була насильницькою.