Більше, ніж будь-коли: в ООН розповіли, скільки українських полонених стратили росіяни за зиму

Росіяни продовжують застосовувати тортури та страти проти українських військовополонених

Спостерігачі Організації об’єднаних націй за період з 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року зафіксували факти страти російськими окупантами 32 українських військовополонених. Цей показник значно перевищує дані за будь-який період до цього.

Як йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, всього було зафіксовано 12 випадків страти взимку 2023-24, під час яких було вбито 32 українців.

Експерти також провели інтерв’ю з 60 українськими полоненими, які нещодавно повернулися з полону, і встановили, що більша частина з них зазнавала сексуального насильства.

Також у звіті зазначено, що практично кожен з них піддавався тортурам або був їх свідком. Зокрема йдеться про побиття, удари струмом, довготривале перебування в незручній позиції та погрози або імітацію розстрілів. Крім того, колишні в’язні окупантів зазначають, що їм не дозволяли спілкуватися з рідними, обмежували в харчуванні та не надавали медичної допомоги.

Автори документа також зазначають, що через масований обстріл росіян в Україні збільшилася кількість жертв серед цивільного населення у віддалених від лінії фронту районах. Загалом ООН підтверджує загибель у цей період 429 мирних жителів та поранення 1374 осіб.

Крім того, у доповіді йдеться про застосування насильства росіянами до жителів окупованих територій, серед яких вбивства, довільні затримання та обмеження свободи слова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому росіяни знімають страти українських військових на відео та чи існують шанси на трибунал для їхніх виконавців.