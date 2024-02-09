Падение Ил-76 в РФ: Данилов ответил, были ли украинские пленные на борту

У властей Украины до сих пор нет достаточно информации, живы ли военнопленные, которых должны были обменять в тот день

Украинских военнопленных на борту Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, не было. Впрочем, у Украины нет достаточно информации, живы ли люди, которых должны были обменять в тот день.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Подробности он озвучил в интервью Бабелю.

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшими, было бы в значительном количестве", — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки.

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", — сказал секретарь СНБО и добавил, что в современном мире ничего скрыть невозможно.

Катастрофа российского Ил-76

Утром 24 января 2024 г в Белгородской области РФ разбился транспортный самолет Ил-76. Минобороны России заявило, что его сбила Украина. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Так российские власти заявили о срыве обмена пленными. Никаких доказательств того, что в самолете были пленены, в РФ не предоставили.

В свою очередь, ГУР Минобороны Украины подтвердило, что 24 января планировался обмен. Там подчеркнули, что Россия в прошлом предупреждала о необходимости безопасности воздушного пространства Белгорода в обмене. Но на этот раз промолчала. Позже выяснилось, что в морг в Белгороде доставили всего пять тел. Кроме того, российским спасателям не разрешили осмотреть место происшествия.

Президент Владимир Зеленский поручил военным и спецслужбам тщательно разобраться в ситуации. Украина будет настаивать на международном расследовании происшествия.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Путин выступил с новой порцией лжи по аварии Ил-76.