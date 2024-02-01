Украина попросила РФ выдать тела пленных, которые "погибли" на борту Ил-76: что ответили в Кремле

Украина требует справедливого и беспристрастного расследования крушения российского самолета

Украина обращалась к России с просьбой забрать тела военнопленных, которые якобы были на борту упавшего Ил-76, упавшего в Белгородской области. Но российская сторона не соглашается это сделать.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. По его словам, Украина заинтересована в международном расследовании авиакатастрофы в Белгородской области.

"Относительно информации о гибели — да, Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет. Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета Ил-76, но и того, что на самом деле находилось внутри — были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа", — сказал представитель ГУР.

Несмотря на бездоказательные заявления России о гибели 65 человек, в Украине не меняли их статус — они по-прежнему числятся военнопленными. Также, по словам Юсова, масштабный обмен пленными 31 января стал "почти завершением" операции, которая была сорвана в день падения Ил-76.

Напомним, что 31 января Украина вернула домой 207 украинцев, которых россияне держали в плену. Некоторые из них были в неволе почти два года. Среди вернувшихся домой украинцев — воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции – рядовые, сержанты и офицеры, а также защитники Мариуполя, "Азовстали" и острова Змеиный. В сети появились первые кадры возвращения пленных домой. Мужчины первым делом стали звонить родным и не сдерживали слез.

Также "Телеграф" рассказывал о том, пока защитник "Азовстали" был в плену, оккупанты убили почти всю его семью. Из плена мужчину встречала только старшая дочь — она единственная, кому удалось выжить.