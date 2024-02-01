Україна попросила РФ видати тіла полонених, які "загинули" на борту Іл-76: що відповіли у Кремлі

Україна вимагає справедливого та неупередженого розслідування аварії російського літака

Україна зверталася до Росії з проханням забрати тіла військовополонених, які нібито були на борту Іл-76, який впав у Бєлгородській області. Але російська сторона не погоджується це зробити.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов. За його словами, Україна зацікавлена у міжнародному розслідуванні авіакатастрофи у Білгородській області.

"Щодо інформації про загибель — так, Україна зверталася і продовжує звертатися про передачу тіл. Поки що російська сторона на це не йде. Тому залишається актуальною вимога нашої держави про проведення неупередженого міжнародного розслідування не лише обставин падіння літака Іл-76, а й того, що насправді було всередині — чи були там люди, чи був там боєкомплект, хто там був, крім екіпажу", — сказав представник ГУР.

Попри бездоказові заяви Росії про загибель 65 осіб, в Україні не змінювали їхнього статусу — вони, як і раніше, вважаються військовополоненими. Також, за словами Юсова, масштабний обмін полоненими 31 січня став "майже завершенням" операції, зірваної в день падіння Іл-76.

Нагадаємо, що 31 січня Україна повернула додому 207 українців, яких росіяни тримали у полоні. Деякі з них були у неволі майже два роки. Серед українців, що повернулися додому, — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери, а також захисники Маріуполя, "Азовсталі" та острова Зміїний. У мережі з’явилися перші кадри повернення полонених додому. Чоловіки насамперед почали дзвонити рідним і не стримували сліз.

Також "Телеграф" розповідав про те, поки захисник "Азовсталі" був у полоні, окупанти вбили майже всю його родину. З полону чоловіка зустрічала лише старша дочка — вона єдина, кому вдалося вижити.