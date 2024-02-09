Падіння Іл-76 в РФ: Данілов відповів, чи були українські полонені на борту

Влада України досі не має достатньо інформації, чи живі наразі військовополонені, яких мали обміняти того дня

Українських військовополонених на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в у Бєлгородській області, не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі люди, яких мали обміняти того дня.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. Подробиці він озвучив в інтервʼю Бабелю.

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості", — наголосив Данілов.

Він додав, що росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки.

"Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка", — сказав секретар РНБО і додав, що в сучасному світі нічого приховати не можливо.

Катастрофа російського Іл-76

Вранці 24 січня 2024 року в Бєлгородській області РФ розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони Росії заявило, що його збила Украиїна. На борту ніби знаходились 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу і троє супровідників. Так, російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що в літаку були полонені, в РФ не надали.

У свою чергу ГУР Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що Росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгорода під час обмінів. Але цього разу промовчала. Пізніше з'ясувалося, що до моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл. Крім того, російським рятувальникам не дозволили оглянути місце події.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися в ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Путін виступив із новою порцією брехні щодо аварії Іл-76.