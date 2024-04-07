"Скоро їх відчують вороги": Сирський ознайомився із новітніми українськими дронами та роботизованими системами (фото)

Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів

Головком ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим ознайомились із новітніми розробками українських виробників. Серед них дрони та роботизовані комплекси.

Про це повідомив Сирський на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина є критично важливою. Особливу увагу генерал звернув на бойові роботизовані платформи, які невдовзі масово братимуть участь у бойових діях.

"Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей. Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головком Сирський втрутився в резонансну справу із повісткою журналісту "Слідство.Інфо".