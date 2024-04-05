Під час атаки на аеродроми росіян затролив музичний дрон: що він грав (відео)

Росіяни здивувалися

Під час нічної атаки на військовий аеродром Морозовськ росіян приголомшив унікальний дрон. Він, атакуючи російські об’єкти, програвав музику.

Відповідне відео опублікували очевидці у мережі. На ньому можна побачити, що один із дронів, пролітаючи над територією РФ, почав програвати музику.

Судячи зі звуків, цією піснею була німецька "Was wollen wir trinken", яку багато хто сприймає як неофіційний "гімн" Люфтваффе. Хоча насправді це не так. Ймовірно, це був тонкий тролінг росіян, чия пропаганда понавигадувала "нацистів" в Україні.

"Дрон з музикою... сильно", — коментує росіянин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на аеродромі в Морозовську під час атаки могло перебувати до 30 російських винищувачів. Це підтверджують супутникові знімки. І поки росіяни розповідають про успішну роботу ППО, місцева влада вже забороняє росіянам заглядатися на аеродром після прильотів. Також уже відомо, що за операцією стоїть СБУ та Сили оборони. Джерела "Телеграфа" розповіли, скільки літаків вдалося знищити нашим воїнам.