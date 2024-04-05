Во время атаки на аэродромы россиян затроллил музыкальный дрон: что он играл (видео)

Россияне удивились

Во время ночной атаки на военный аэродром Морозовск россиян ошеломил уникальный дрон. Он, атакуя российские объекты, издавал музыку.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в сети. На нем можно увидеть, что один из дронов, пролетая над территорией РФ, начал проигрывать музыку.

Судя по звукам, этой песней была немецкая "Was wollen wir trinken", которую многие воспринимают как неофициальный "гимн" Люфтваффе. Хотя на самом деле это не так. Вероятно, это был тонкий троллинг россиян, чья пропаганда навыдумывала "нацистов" в Украине.

"Дрон с музыкой…сильно", — комментирует россиянин.

Напомним, ранее мы писали о том, что на аэродроме в Морозовске во время атаки могло находиться до 30 российский истребителей. Это подтверждают спутниковые снимки. И пока россияне рассказывают об успешной работе ПВО местные власти уже запрещают россиянам заглядываться на аэродром после прилетов. Также уже известно, что за операцией стоит СБУ и Силы обороны. Источники "Телеграфа" рассказали, сколько самолетов удалось уничтожить нашим воинам.