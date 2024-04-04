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Удар по Татарстану: для атаки мог быть использован самолет Cessna, что это такое

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Cessna 650
Cessna 650. Фото Wikipedia

Дрон на базе легкого самолета дешев, прост и надежен

Для удара по производству "шахедов" в Елабуге в российском Татарстане, Украина могла использовать легкий самолет типа Cessna. Он мог быть переделан в беспилотник, оснащен пультами дистанционного управления и взрывчаткой.

Огненный шар, который поднялся в небо после удара по промышленному комплексу, говорит о большом количестве взрывчатки, пишет Forbes. Самолет Cessna может переносить груз весом 500 килограмм на расстояния в 1000 километров.

Отмечается, что судя по всему, в Украине переделывают легкие самолеты в дроны. По словам сотрудника Исследовательской лаборатории ВВС США Алока Даса, Cessna с дистанционным управлением дает преимущества беспилотных операций без сложностей и первоначальных затрат, связанных с разработкой новых беспилотников.

"Помимо того, что дрон на базе легкого самолета дешев, прост и надежен, он еще и малозаметен. Не благодаря высокотехнологичной форме и покрытию, а благодаря своей экологичности", — сказано в статье.

При этом, украинская индустрия беспилотников очень децентрализована и россиянам трудно с ней бороться с помощью воздушных ударов. Российское же производство дронов, напротив, централизовано. Почти все российские ударные дроны с видом от первого лица производит одна государственная компания.

По мнению автора статьи, в условиях нехватки средств противовоздушной обороны у России, если Украина будет продолжать российское производство дронов, сможет приостановить его. Это даст возможность Киеву получить критически важное преимущество.

Для справки: Cessna – американская компания-производитель самолетов общего назначения. Она производит модификации от малых двухместных самолетов с поршневыми двигателями и до реактивных самолетов бизнес-класса с турбовинтовыми и турбокомпрессорными двигателями.

Как сообщал "Телеграф", украинская атака на российские объекты в Татарстане, за 120 км от Украины, наделала много шуму в сети. Этот удар стал новым рекордом, ведь ранее наибольшая дистанция поражения составляла около 900 км. В сети выдвигали предположения, чем мог быть нанесен удар.

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