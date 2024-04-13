Украинский беспилотник WarDog может летать без GPS: характеристики и особенности

Дрон нужен для разведки

Украина имеет немало эффективных разведывательных и ударных дронов, но настоящим вызовом является улучшение технологий. Враг пытается подавить беспилотники средствами РЭБ. Однако новые разработки, в том числе разведывательный беспилотник WarDog, активно этому противостоят.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что такие дроны уже выполняют задачи в Запорожском и Харьковском направлении, а также испытывали возле Краматорска. Там беспилотник продемонстрировал впечатляющий результат работы в условиях подавления GPS на высоте более 50 метров.

Помимо работы при подавлении GPS-сигнала, дрон может управляться ручным управлением или автопилотом или лететь в полуавтономном режиме. На автопилоте дрон способен пролететь до 30 км, а под ручным управлением находится в радиусе 10 км.

Скорость WarDog развивает от 43 до 54 км/ч и может находиться в воздухе 60 минут. Военные отметили стойкость дрона при сильных порывах ветра, что дает лучшую "картинку" — позволяет держать фокусировку кадра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время одной из атак в России дрон не только угрожал объекту, но и "пел". После была не какая-нибудь, а та, которую российская пропаганда называет "гимном люфтваффе".