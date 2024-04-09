Успешная операция ГУР: появились громкие подробности атаки на учебный авиацентр в России

Россияне пытались сбить дроны

Ночью ударные дроны атаковали обучающий авиационный центр в Воронежской области. Российское Минобороны отмечает, что БПЛА был сбит, однако российские СМИ пишут о попадании обоих беспилотников.

В результате повреждено здание и окна учебного заведения. По информации LIGA.net, которую журналисту предоставили источники в Силах обороны, атака — "успешная операция Главного управления разведки Минобороны".

В сети также активно распространяются видео с камер наблюдения вблизи Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава имени В. П. Чкалова, установленных в нескольких сотнях метров от места попадания. На кадрах виден дым со стороны авиацентра после взрывов и слышны автоматные очереди, ведь россияне пытались сбить дроны. По данным росСМИ, первый дрон врезался в фасад здания на четвертом этаже около трех часов утра. Через час туда же попал второй беспилотник.

Несмотря на то, что, по словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, повреждений якобы не последовало, источник украинского издания дает противоположную информацию. Ведь, по их словам, операция ГУР достигла поставленных целей и было зафиксировано попадание в производственный цех.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские беспилотники ударили по Нижнекамску и особой экономической зоне "Алабуга", на территории которой собираются иранские дроны "Шахед", в Татарстане.