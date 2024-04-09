Захватчикам не спалось: под атакой оказались несколько областей РФ и оккупированный Крым (видео)

Российская ПВО якобы сбила несколько целей разного типа

В России и временно оккупированном Крыму ночь прошла неспокойно. Цели, пытавшиеся атаковать объекты, якобы ликвидировала противовоздушная оборона россиян.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Отмечается, что обошлось без пострадавших, однако, последствия атаки уточняются.

Силы ПВО и РЭБ якобы обнаружили и уничтожили беспилотник на территории Воронежской и Белгородской области.

"По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются", — сообщили власти Воронежского региона.

РосСМИ отмечают, что атака двух беспилотников была на город Борисоглебск. По словам его жителей, взрывы были слышны около 4 утра. А направлением обстрела стал Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки лётного состава имени В. П. Чкалова. Отмечается, что оба беспилотника взорвались, в результате чего поврежден фасад здания и окна.

Борисоглебск на карте

Что касается атаки в Крыму, то, по данным Минобороны россиян, были уничтожены БПЛА и противокорабельная ракета "Нептун".

"Очередными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей, а украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", — говорится в сообщении.

В то же время заметим, что оккупационные власти Севастополя, в лице так называемого губернатора Михаила Развожаева, заявили, что уничтожена была не ракета "Нептун", а "малоизвестная низколетающая ракета".

"Громкие звуки, которые были слышны в городе — это сработала низколетящая система автоматического уничтожения воздушной цели над морской акваторией близ Севастополя", — отметил Развожаев, добавив, что прошло без разрушений и пострадавших.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне атак на российские НПЗ Москва обратилась в Казахстан с просьбой быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина.