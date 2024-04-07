Белгород ночью слышал взрывы: россияне пожаловались на очередную атаку дронов

Пожар произошел в нескольких районах и населенных пунктах Белгородщины

В Белгороде и Белгородской области в ночь на 7 апреля во многих местах произошли взрывы, в нескольких населенных пунктах и двух районах произошли пожары. Россияне уже заявили о якобы атаке беспилотников.

Как написал губернатор региона Вячеслав Гладков, дроны прилетели по объектам в Шебекинском и Грайворонском городских округах. Традиционно Гладков обвинил в атаках Украину, которая официальных комментариев по поводу его выдумок не предоставляла.

В частности, пожар произошел в поселке Ленинский в Шебекинском городском округе – там загорелся частный дом, якобы из-за сброса с дрона. Также в селе Дроновка Шебекинского городского округа FPV-дроны, по версии Гладкова, якобы атаковали два пустых автомобиля, они сгорели. Кроме того, была повреждена линия газопередачи.

Отметим, что Белгород получает прилеты каждый раз, как российские террористы в военной форме вздумают атаковать Харьков или любой другой город Украины. Например, ночью 6 апреля россияне "шахедами" ударили по жилым домам в Харькове, убив шесть человек. Уже утром их собственный Белгород тоже подвергся атаке дронами.

Напомним, что в Белгородской области из-за обстрелов объявили эвакуацию населения. Власти региона, прежде всего, решили спасти детей, а жителей большинства сел в прифронтовой зоне — отселить. Такое решение было принято после того, как бойцы РДК, легиона "Свобода России" и других формирований устроили рейд в Белгородской области. Им удалось взять под свой контроль несколько населённых пунктов и сорвать выборы президента в регионе.

Интересно, что большинство разрушений в Белгороде традиционно причиняют не столько обстрелы и беспилотники, сколько собственная противовоздушная оборона. После каждой атаки россияне начинают врать, что якобы сбивают реактивные снаряды РСЗО "Вампир", хотя это невозможно — снаряды РСЗО являются слишком малыми и быстрыми целями для перехвата. Однако это не мешает россиянам бить из установок ПВО куда попало, засыпать город обломками от собственных ракет, а затем выдавать это за "последствия украинских атак".