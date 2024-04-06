В Харькове резко возросло число погибших в результате ночного удара по городу: фото

Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что Россия – государство-террорист, отметил мэр

В ночь на 6 апреля россияне атаковали жилые дома и инфраструктуру Шевченковского района Харькова. Сразу сообщалось о двух погибших, но по состоянию на 6:30 утра субботы известно о шести жертвах, еще 10 человек получили ранения.

"Прилет шахедов пришелся по жилой застройке – повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В Нацполиции опубликовали фото с мест прилетов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что 10 человек получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших — легкое и среднее.

Россияне терроризируют Харьков безостановочно — в ночь на 5 апреля они ударили по городу ракетами С-300 с временно контролируемой террористами территории Белгородской области России. Во время атаки над городом летал разведывательный беспилотник и корректировал огонь.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 4 апреля оккупанты снова обстреляли Харьков. Несколько беспилотников "Шахед"/"Герань" были запущены по городу со стороны Белгородской области. В результате в одном из многоэтажных домов были повреждены верхние этажи, а также пострадали частные дома. После того как на место одного из прилетов прибыли спасатели, захватчики нанесли еще один удар. Трое из них погибли. Также погибла еще одна женщина.