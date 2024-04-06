Война — день 773: начались бои у Часова Яра, Украина наносит удары по тылам России

Оперативно о главном в сутки

Сегодня 6 апреля, 773-й день войны. Бои у города Часов Яр в Донецкой области фактически уже начались. Также российские террористы продолжают ракетно-бомбовый террор украинских городов, на что Украина отвечает точечными и точными ударами по важным российским военным объектам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Беспилотники российских террористов зафиксированы в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

Информацию за 3 апреля смотрите по ссылке: Война — день 770: оккупанты упорно атакуют позиции ВСУ, а в России раздаются взрывы

О том, что происходило 4 апреля, читайте в материале: Война — день 771: оккупанты давят под Бахмутом и нанесли массированный удар по Харькову

С ситуацией в Украине за 5 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 772: оккупанты рвутся к Часов Яру, терроризируют Харьков и Запорожье