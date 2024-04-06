Війна — день 773: почалися бої біля Часового Яру, Україна завдає ударів по тилах Росії

Оперативно про головне за добу

Сьогодні 6 квітня, 773-й день війни. Бої біля міста Часів Яр в Донецькій області фактично вже почалися. Також російські терористи продовжують ракетно-бомбовий терор українських міст, на що Україна відповідає точковими та влучними ударами по важливих російських військових об'єктах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Безпілотники російських терористів зафіксовані на Харківщині, Запоріжжі та Миколаївщині.

Інформацію за 3 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 770: окупанти завзято атакують позиції ЗСУ, а в Росії лунають вибухи

Про те, що відбувалося 4 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 771: окупанти тиснуть під Бахмутом та завдали масованого удару по Харкову

Із ситуацією в Україні за 5 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 772: окупанти рвуться до Часового Яру, тероризують Харків та Запоріжжя