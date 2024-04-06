Війна — день 773: почалися бої біля Часового Яру, Україна завдає ударів по тилах Росії
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Оперативно про головне за добу
Сьогодні 6 квітня, 773-й день війни. Бої біля міста Часів Яр в Донецькій області фактично вже почалися. Також російські терористи продовжують ракетно-бомбовий терор українських міст, на що Україна відповідає точковими та влучними ударами по важливих російських військових об'єктах.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Безпілотники російських терористів зафіксовані на Харківщині, Запоріжжі та Миколаївщині.
Інформацію за 3 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 770: окупанти завзято атакують позиції ЗСУ, а в Росії лунають вибухи
Про те, що відбувалося 4 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 771: окупанти тиснуть під Бахмутом та завдали масованого удару по Харкову
Із ситуацією в Україні за 5 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 772: окупанти рвуться до Часового Яру, тероризують Харків та Запоріжжя