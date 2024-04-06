У Харкові різко зросла кількість загиблих внаслідок нічного удару по місту: фото

Цей удар по мирних жителях Харкова вкотре доводить, що Росія – держава-терорист, зазначив мер

У ніч проти 6 квітня росіяни атакували житлові будинки та інфраструктуру Шевченківського району Харкова. Одразу повідомлялося про двох загиблих, але станом на 6:30 ранку суботи відомо про шість жертв, ще 10 осіб отримали поранення.

"Приліт" шахедів прийшовся по житловій забудові — пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто", — повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У Нацполіції опублікували фото з місць прильотів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що 10 людей отримали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих — легкий та середній.

Росіяни тероризують Харків безупинно — у ніч проти 5 квітня вони вдарили по місту ракетами С-300 з території Бєлгородської області Росії, яка тимчасово контролюється терористами. Під час атаки над містом літав розвідувальний безпілотник та коригував вогонь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 4 квітня окупанти знову обстріляли Харків. Декілька безпілотників "Шахед"/"Герань" були запущені по місту з боку Бєлгородської області. В результаті в одному з багатоповерхових будинків було пошкоджено верхні поверхи, а також постраждали приватні будинки. Після того, як на місце одного з прильотів прибули рятувальники, загарбники завдали ще одного удару. Троє із них загинули. Також загинула ще одна жінка.