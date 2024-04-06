В Харкові є загиблі та постраждалі після нічного обстрілу міста росіянами: подробиці

Усі поранені та загиблі – цивільні особи

В Харкові після обстрілу міста російськими терористами в ніч з 5 на 6 квітня є загиблі та постраждалі. Терористи били ракетами по житловим будівлям та інфраструктурі міста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, сім осіб було поранено під час атаки терористів.

"У Шевченківському районі Харкова внаслідок удару окупантів загинув один цивільний чоловік. Дані встановлюються. Щонайменше семеро людей отримали поранення.", – написав він.

Пізніше Синєгубов доповнив повідомлення, вказавши, що загиблих вже двоє. Обидва – чоловіки, обидва цивільні мешканці міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 4 квітня окупанти знову обстріляли Харків. Декілька безпілотників "Шахед"/"Герань" були запущені по місту з боку Бєлгородської області.

В результаті в одному з багатоповерхових будинків пошкоджено верхні поверхи, а також пошкодження отримали приватні будинки. Після того, як на місце одного з прильотів прибули рятувальники, загарбники завдали ще одного удару. Троє із них загинули. Також загинула ще одна жінка.