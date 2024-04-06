В Харькове есть погибшие и пострадавшие после ночного обстрела города россиянами: подробности

Все раненые и погибшие – гражданские лица

В Харькове после обстрела города российскими террористами в ночь с 5 на 6 апреля есть погибшие и пострадавшие. Террористы били ракетами по жилым зданиям и инфраструктуре города.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, семь человек были ранены во время атаки террористов.

"В Шевченковском районе Харькова в результате удара оккупантов погиб один гражданский мужчина. Данные устанавливаются. По меньшей мере семь человек получили ранения", — написал он.

Позже Синегубов дополнил сообщение, указав, что погибших уже двое. Оба – мужчины, оба гражданские жители города.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 4 апреля оккупанты снова обстреляли Харьков. Несколько беспилотников "Шахед"/"Герань" были запущены по городу со стороны Белгородской области.

В результате в одном из многоэтажных домов повреждены верхние этажи, а также повреждены частные дома. После того как на место одного из прилетов прибыли спасатели, захватчики нанесли еще один удар. Трое из них погибли. Также погибла еще одна женщина.