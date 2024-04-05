Журналисты были ранены во время повторного обстрела в Запорожье: что известно (фото, видео)

Работники СМИ снимали последствия предыдущей атаки россиян

В Запорожье сегодня, 5 апреля, во время повторного удара россиян по городу пострадали журналистки "Укринформа" и "ТСН". Известно, что работницы СМИ находились на месте предварительного попадания ракет вместе со спасателями и сотрудниками полиции, когда российские оккупанты нанесли повторный удар.

Об этом сообщают разные украинские СМИ, в том числе редакции медиа, в которых работают пострадавшие. Первые минуты после повторного обстрела опубликовала запорожская "5-я редакция".

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Корреспондентка "Укринформа" Ольга Звонарева получила ранение в ногу. Сейчас она находится в больнице, ей делают операцию. Журналистку "1+1" Киру Овес также задело, ей оказали помощь медики. Журналистка ранена в голову, но не нуждается в госпитализации.

Ольга Звонарева, корреспондентка "Укринформа"

Кира Овес, журналистка "ТСН"

Россияне ударили по Запорожью тремя ракетами. После попадания на место происшествия выехали спасатели и сотрудники полиции. Вместе с ними прибыли и журналисты разных изданий. Во время съемки последствий атаки россиян и общения с пострадавшими, в место предыдущего прилета снова попали две российские ракеты.

Всего в результате обстрела были ранены 19 человек, среди которых две журналистки. Кроме того, известно, что в этот день российские ракеты убили три человека в Запорожье.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне обстреляли Харьков. По предварительной информации, город был атакован КАБами.