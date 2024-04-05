Взрывы раздались в Запорожье, в третий раз подряд объявлена тревога: что известно

Над Запорожьем летал русский дрон-разведчик

В десяти областях Украины в пятницу, 5 апреля, объявлена воздушная тревога. Причиной стала активность российской стратегической авиации на юге Украины и угроза баллистических ударов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем Telegram. В 15:18 стало известно о двух взрывах в Запорожье. Об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

О взрывах также сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов. Просит горожан быть осторожными.

В 15:30 запорожские паблики сообщили о том, что над городом зафиксирован пролет вражеского дрона-разведчика. В 15:31 в Запорожье прогремел еще один взрыв, уже третий. Жителей города просят оставаться в укрытиях.

По состоянию на 15.40 карта тревог в Украине выглядит следующим образом.

В 15:50 стало известно, что в результате атаки россиян пострадали. Об этом написал глава ОВА Иван Федоров. Также известно, что из-за взрывов у людей выбило окна.

Некоторые мониторинговые каналы пишут о возможном ударе ракетой "Искандер" по пригороду Запорожья. Информация уточняется.

В 15:56 стало известно об отбое воздушной тревоги. Информация о последствиях российской атаки будет опубликована впоследствии с учетом официальной информации.

Однако, уже через пять минут Воздушные силы ВСУ снова объявили тревогу в Запорожье. Об этом, в частности, сообщил Федоров.

Снова угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога. В этот раз угроза с востока.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 4 апреля кафиры снова обстреляли Харьков. Несколько беспилотников "Шахед"/"Герань" были запущены по городу со стороны Белгородской области.