Вибухи пролунали у Запоріжжі: що відомо на даний момент

У кількох областях України прогриміли вибухи

В десяти областях України у п'ятницю, 5 квітня, оголошено повітряну тривогу. Причиною стала активність російської стратегічної авіації на півдні України та загроза балістичних ударів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram. Повідомляють про загрозу балістичного обстрілу у двох областях: Херсонській та Запорізькій.

Станом на 15:10 повітряну тривогу оголошено у: Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму.

О 15:18 стало відомо про два вибухи у Запоріжжі. Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про вибухи також повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов. Просить містян бути обережними.

О 15:30 запорізькі пабліки повідомили про те, що над містом зафіксовано проліт ворожого дрона-розвідника. Станом на 15:40 карта тривог в Україні виглядає наступним чином.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 4 квітня окупанти знову обстріляли Харків. Декілька безпілотників "Шахед"/"Герань" були запущені по місту з боку Бєлгородської області.