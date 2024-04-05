Появились спутниковые фото аэродрома Морозовск после атаки БПЛА: видны следы пожара

Местные жители видели зарево в небе и слышали звуки взрывов

В сети появились свежие спутниковые снимки аэродрома Морозовск в Ростовской области, который в ночь на 5 апреля был атакован дронами. На снимке видно, что на территории аэродрома произошел пожар.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер". На военном аэродроме в момент атаки могли находиться 29 самолетов.

Спутниковых снимков высокого расширения пока что нет, но на тех, которые имеются, видно черное пятно. По всей видимости, это след от большого пожара неподалеку самих самолетов. Однако по информации местных жителей, они слышали десятки взрывов со стороны военного аэродрома.

По данным СМИ, в результате атаки дронов могли быть уничтожены минимум шесть российских самолетов из 29. Также есть информация о 20 погибших или раненых оккупантах, но данные требуют подтверждения. На аэродроме Морозовск были дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, а с 2014 года Су-34. Там же базировался 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

Расположение самолетов до атаки по аэродрому

Напомним, что в ночь на 5 апреля досталось не только аэродрому Морозовск в Ростовской области. СБУ и ГУР провели совместную операцию и атаковали Энгельс (Саратовская область) и Ейск (Краснодарский край РФ), где также расположены авиабазы россиян. Повреждены три стратегических бомбардировщика Ту-95МС, полностью уничтожены два Су-25 и погибли 4 военнослужащих российской армии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России пытаются защитить аэродромы от ударов Украины. Оккупанты проявили изобретательность и нарисовали самолет на земле, чтобы выдать его за настоящий, но опозорились.