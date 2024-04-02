Вот так у них все: россияне опозорились с нарисованным на аэродроме самолетом (курьезное фото)

Россия обеспокоена возможными ударами украинских сил

Россияне прибегают к хитростям, пытаясь замаскировать самолеты на аэродромах. Чтобы запутать украинские силы, они рисуют там приманки в виде самолетов, но на "картинки" приземляются вертолеты.

"Вероятно, что в результате постоянных успешных украинских ударов по военным объектам, Россия была вынуждена внедрить ряд методов приманки и обмана с целью попытки запутать украинские целенаправленные усилия", — сообщается на странице Министерства обороны Великобритании в сети X (Twitter).

Так, в оккупированном Крыму на аэродроме Кировское россияне нарисовали на бетоне изображение истребителей. Отмечается, что подобные приманки размещены еще на 12 российских аэродромах. В британской разведке подчеркнули, что это демонстрирует степень российской обеспокоенности будущими украинскими ударами и способностью их отразить.

К сообщению прикреплена фотография, на которой видно, что российские вертолеты приземляются прямо на нарисованные самолеты, что делает приманки бессмысленными. Кроме того, это выглядит очень нелепо.

"Это также раскрывает настоящий боевой порядок или мощность летательных аппаратов на этих авиабазах, которые, вероятно, Россия пытается замаскировать от украинской разведки", — резюмировали в британской разведке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на аэродром Бельбек возле временно оккупированного Севастополя россияне нарисовали фальшивые истребители МиГ-31, которые являются носителями ракет "Кинжал". К такому виду маскировки российские оккупанты прибегают уже не в первый раз. Ранее такие художества были обнаружены на многострадальном аэродроме Энгельс (Саратовская область), куда уже неоднократно прилетали украинские дроны.