Ось так у них все: росіяни зганьбилися з намальованим на аеродромі літаком (курйозне фото)

Росія стурбована можливими ударами українських сил

Росіяни вдаються до хитрощів, намагаючись замаскувати літаки на летовищах. Щоб заплутати українські сили, вони малюють приманки у вигляді літаків, але на "картинки" приземляються вертольоти.

"Ймовірно, що внаслідок постійних успішних українських ударів по військових об’єктах Росія була змушена впровадити низку методів приманки та обману з метою спроби заплутати українські цілеспрямовані зусилля", — повідомляється на сторінці Міністерства оборони Великобританії в мережі X (Twitter).

Так, в окупованому Криму на аеродромі Кировське росіяни намалювали на бетоні зображення винищувачів. Зазначається, що такі приманки розміщені ще на 12-х російських аеродромах. У британській розвідці наголосили, що це демонструє ступінь російського занепокоєння майбутніми українськими ударами та здатністю їх відбити.

До повідомлення прикріплено фотографію, на якій видно, що російські вертольоти приземляються прямо на намальовані літаки, що робить приманки безглуздими. Крім того, це виглядає дуже дивно.

"Це також розкриває справжній бойовий порядок чи потужність літальних апаратів на цих авіабазах, які, ймовірно, Росія намагається замаскувати від української розвідки", — резюмували у британській розвідці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на аеродромі Бельбек біля тимчасово окупованого Севастополя росіяни намалювали фальшиві винищувачі МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал". До такого виду маскування російські окупанти вдаються вже не вперше. Раніше такі витівки були виявлені на аеродромі Енгельс (Саратовська область), куди неодноразово прилітали українські дрони.