Минус российские бомбардировщики? СМИ узнали о последствиях удара по аэродрому Энгельс-2

Тяжело пришлось трем вражеским аэродромам

Во время утренней атаки на российские аэродромы досталось трем местам базирования вражеской авиации. Благодаря совместной работе Главного управления разведки МОУ и Вооруженных сил Украины беспилотники поразили аэродромы в нескольких областях РФ.

Без повреждений бомбардировщиков не обошлось. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в ГУР.

Отмечается, что в результате атаки на аэродроме Энгельс-2, вероятно, получили значительные повреждения три стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

"Нам также известно о гибели семерых военнослужащих на аэродроме. Предварительно среди погибших также могут быть пилоты стратегических бомбардировщиков", – отметил собеседник УП в военной разведке.

Аэродром "Энгельс-2" на карте

Более того, удар во время атаки потерпел еще и военный аэродром в Ейске. Предварительно известно, что там были полностью уничтожены два Су-25 и в результате обстрела погибли 4 военнослужащих российской армии.

Кроме того, беспилотники также атаковали военный аэродром в городе Курск.

Заметим, что на аэродроме Морозовск, который также был атакован, базировались фронтовые бомбардировщики Су-27 и Су-34 — именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

Что известно о Ту-95МС

Главное предназначение самолета — уничтожение стратегических объектов в тылу врага, в любых погодных условиях и в любое время суток. Другая основная роль, которую отвели Ту-95 – ракетоносец. Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101.

Ранее "Телеграф" писал, что уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и более. Они компенсируют недостаток ракет средней и большой дальности.