Укр

Минус российские бомбардировщики? СМИ узнали о последствиях удара по аэродрому Энгельс-2

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Дроны уразы вражеские самолеты Новость обновлена 05 апреля 2024, 17:02
Дроны уразы вражеские самолеты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Тяжело пришлось трем вражеским аэродромам

Во время утренней атаки на российские аэродромы досталось трем местам базирования вражеской авиации. Благодаря совместной работе Главного управления разведки МОУ и Вооруженных сил Украины беспилотники поразили аэродромы в нескольких областях РФ.

Без повреждений бомбардировщиков не обошлось. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в ГУР.

Отмечается, что в результате атаки на аэродроме Энгельс-2, вероятно, получили значительные повреждения три стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

"Нам также известно о гибели семерых военнослужащих на аэродроме. Предварительно среди погибших также могут быть пилоты стратегических бомбардировщиков", – отметил собеседник УП в военной разведке.

Аэродром "Энгельс-2" на карте

Более того, удар во время атаки потерпел еще и военный аэродром в Ейске. Предварительно известно, что там были полностью уничтожены два Су-25 и в результате обстрела погибли 4 военнослужащих российской армии.

Кроме того, беспилотники также атаковали военный аэродром в городе Курск.

Заметим, что на аэродроме Морозовск, который также был атакован, базировались фронтовые бомбардировщики Су-27 и Су-34 — именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

Что известно о Ту-95МС

Главное предназначение самолета — уничтожение стратегических объектов в тылу врага, в любых погодных условиях и в любое время суток. Другая основная роль, которую отвели Ту-95 – ракетоносец. Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101.

Ранее "Телеграф" писал, что уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и более. Они компенсируют недостаток ракет средней и большой дальности.

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