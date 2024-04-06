"Ответка" за Харьков? Белгород атаковали дроны, фото и видео последствий

По заявлению российских властей, обошлось без пострадавших

Ночью 6 апреля россияне "шахедами" ударили по жилым домам в Харькове, убив шестерых людей. Уже утром их собственный Белгород тоже подвергся атаке дронами.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Вместе с тем, по его информации, в результате обстрела есть повреждения в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна). Кроме того, посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено 3 автомобиля.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Местные паблики публикуют кадры последствий атаки. По их данным, пострадали улицы Губкина, Щорса, микрорайон "Улитка" и не только. Внимание! На некоторых видео есть ненормативная лексика

Также Гладков заявил, что в Белгородском районе в результате атаки в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, также выбиты окна в многоквартирных домах. Есть повреждения еще в трех населенных пунктах — Майский, Никольское и Таврово.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 1 апреля Белгород пострадал от работы российской ПВО. В одном из жилых районов города ракета упала прямо между многоквартирных домов.