Відповідь за Харків? Бєлгород атакували дрони, фото та відео наслідків

За заявою російської влади, обійшлося без постраждалих

Вночі 6 квітня росіяни "шахедами" вдарили по житлових будинках у Харкові, вбивши шістьох людей. Вже вранці їхній власний Бєлгород теж зазнав атаки дронами.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — написав губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram.

Водночас за його інформацією, внаслідок обстрілу є пошкодження у 12 багатоквартирних будинках (у 18 квартирах вибито вікна). Крім того, посічено фасад та вибито вікна в одному з корпусів дитячої поліклініки №4, пошкоджено покрівлю спортивного комплексу "Луч" та пошкоджено фасад будівлі комерційного підприємства. За попередньою інформацією, пошкоджено 3 автомобілі.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Місцеві пабліки публікують кадри наслідків атаки. За їхніми даними, постраждали вулиці Губкіна, Щорса, мікрорайон "Равлик" і не лише.

Увага! На деяких відео є ненормативна лексика

Також Гладков заявив, що у Бєлгородському районі внаслідок атаки у селищі Дубове повністю згорів один приватний будинок, крім того, вибито вікна у багатоквартирних будинках. Є пошкодження ще у трьох населених пунктах — Майське, Нікольське та Таврове.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 1 квітня Бєлгород постраждав від роботи російської ППО. В одному з житлових районів міста ракета впала прямо між багатоквартирними будинками.