В Севастополе раздались мощные взрывы: что известно

По заявлениям российских гауляйтеров традиционно "все сбили"

Во временно оккупированном российскими террористами Севастополе ночью 9 апреля прогремели мощные взрывы. Местные "власти" заявили об атаке беспилотников, куда именно могли попасть дроны — не сообщается.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники и сообщения официальных лиц. Местные жители сообщили, что взрывы слышали в Нахимовском районе Севастополя и Евпатории, а также над Севастополем сработала российская противовоздушная оборона.

"Уважаемые севастопольцы. Прошу не реагировать на провокации и повторю слова нашего губернатора — у нас отлично работает система ПВО", — чуть позже сообщил "исполняющий обязанности заместителя губернатора" оккупированного города Евгений Горлов.

Также он заявил, что жители города не должны распространять видео работы противовоздушной обороны. Конечно, его никто не послушал и первые видео уже начали появляться в каналах Севастополя. Сам "губернатор", кстати, уже заявил, что якобы была сбита воздушная цель, а пострадавших нет — впрочем, местные написали в соцсетях, что огонь российские оккупанты вели в сторону моря, поэтому это походило на морскую атаку, а не на воздушную.

Напомним, что после масштабной атаки дронов по российским аэродромам 5 апреля появились спутниковые снимки одного из них — Морозовска. Но на них не видно никаких масштабных разрушений и сожженных самолетов. На этом аэродроме базируются самолеты тактической авиации – фронтовые бомбардировщики Су-34 и функциональные истребители Су-30 и Су-35. На обнародованных снимках можно увидеть несколько рытвин рядом с площадкой технического обслуживания.

Ранее "Телеграф" писал, что уже в текущем году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и более. Они компенсируют недостаток ракет средней и большой дальности.