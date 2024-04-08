В Курской области раздавались взрывы: беспилотник атаковал необычный объект (фото)

Завод могли использовать и для базирования российских военных

Ночь в Курской области прошла под звуки взрывов, ведь беспилотник атаковал недействующий ликероводочный завод на территории одного из районов. В результате атаки вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован.

Об этом сообщил губернатор российской области Роман Старовойт. Он отметил, что обошлось без пострадавших.

"Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода неподалеку от села Гуево Суджанского района. Пожар, возникший в помещении недействующего заводского клуба, был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал", — говорится в сообщении.

Пожар на месте попадания

Вблизи указанного населенного пункта находится ликероводочный завод "Курский". Заметим, что, несмотря на то, что завод недействующий, его могут использовать в других целях, в том числе для размещения российских войск и техники.

Напомним, что после масштабной атаки дронов по российским аэродромам 5 апреля появились спутниковые снимки одного из них — Морозовска. Но на них не видно никаких масштабных разрушений и сожженных самолетов. На этом аэродроме базируются самолеты тактической авиации – фронтовые бомбардировщики Су-34 и функциональные истребители Су-30 и Су-35. На обнародованных снимках можно увидеть несколько воронок рядом с площадкой технического обслуживания.

Ранее "Телеграф" писал, что уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и более. Они компенсируют недостаток ракет средней и большой дальности.