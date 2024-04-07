На Запорожской АЭС взорвался дрон: что говорят в МАГАТЭ

Отмечается, что речь шла об одном дроне

В воскресенье, 7 апреля, на территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции произошел взрыв. Там сдетонировал дрон.

Представители МАГАТЭ стали свидетелями инцидента. Об этом сообщили на странице МАГАТЭ в Х. Глава Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что на территории Запорожской атомной электростанции взорвался дрон.

"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы. Я призываю воздерживаться от действий, противоречащих пяти принципам МАГАТЭ и нарушающих ядерную безопасность", — обратился Рафаэль Гросси.

Отмечается, что речь шла об одном дроне.

Украинская сторона пока что инцидент на Запорожской АЭС не комментировала.

Напомним, в четверг, 4 апреля, временно оккупированная Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани блекаута. Произошло это из-за российских обстрелов.

Ранее "Телеграф" писал, что в МАГАТЭ наконец-то "увидели", что россияне обстреливают Украину с площадок ЗАЭС.