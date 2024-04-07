На Запорізькій АЕС вибухнув дрон: що кажуть в МАГАТЕ

Зазначається, що йшлося про один дрон

У неділю, 7 квітня, на території захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції стався вибух. Там здетонував дрон.

Представники МАГАТЕ стали свідками інциденту. Про це повідомили на сторінці МАГАТЕ в Х. Голова Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув дрон.

"ЗАЕС проінформувала експертів МАГАТЕ про те, що на території станції сьогодні здетонував дрон. Таку детонацію спостерігали і ми. Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать п'яти принципам МАГАТЕ та порушують ядерну безпеку", — звернувся Рафаель Гроссі.

Зазначається, що йшлося про один дрон.

Українська сторона поки інцидент на Запорізькій АЕС не коментувала.

Нагадаємо, у четвер, 4 квітня, тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту. Сталось це через російський обстріл.

Раніше "Телеграф" писав, що в МАГАТЕ нарешті "побачили", що росіяни обстрілюють Україну з майданчиків ЗАЕС.