На спутниковых снимках видно не все: аналитики оценили последствия атаки аэродрома Морозовск

Спутниковые снимки не отражают все возможные последствия

После масштабной атаки дронов по российским аэродромам 5 апреля появились спутниковые снимки одного из них — Морозовска. Но на них не заметно никаких масштабных разрушений и сожженных самолетов.

На этом аэродроме базируются самолеты тактической авиации – фронтовые бомбардировщики Су-34 и функциональные истребители Су-30 и Су-35, пишет Defense Express. Отмечается, что на обнародованных снимках можно увидеть несколько воронок рядом с площадкой технического обслуживания.

По мнению экспертов, считать, что это свидетельством абсолютно безрезультатной атаки — не верно. Дело в том, что если бы удар был нанесен крылатыми ракетами с 400-кг боевыми частями, то последствия попаданий точно были бы заметнее. Даже если речь бы шла о конвертируемом Ту-141 "Стриже", то у даже у него боевая часть на примерно 100 кг.

В то же время речь идет о дронах со значительно меньшим весом боевой части. Потому что даже когда речь идет о достаточно большом дальнобойном дроне-камикадзе "Лютый", которым бьют по нефтеперерабатывающим заводам, вес его боевой части 50 кг.

Боевая часть дрона "Февраль"

Аналитики отмечают, что в меньших дронах, исключительно условно, таких как "Бобер", вес боевой части меньше, а на некоторых образцах вообще используются кумулятивные КЗ-6, как на "Ланцетах". Конечно, таким кумулятивным зарядом можно гарантированно уничтожить самолет, но это требует очень точного попадания в него. Поэтому такие боевые части не лучший вариант в любом случае, когда речь идет о необходимости поражения самолетов, часть из которых находится еще в капонирах.

А наиболее эффективной боевой частью, которая способна вывести самолеты из строя, но имеет малый вес, является осколочная с готовыми поражающими элементами. Аналогичными по принципу, применяемым в ракетах "воздух-воздух" и зенитных. В сочетании с воздушным подрывом они могут значительно эффективнее вывести из строя самолеты по сравнению с другими вариантами боевых частей.

Также крайне эффективны для этих задач — кассетные противопехотные, в которых суббоеприпасы также обладают максимальной осколочностью. Кстати, как работают последние известно на примере удара ATACMS по российским вертолетам.

Ка-52 после удара ATACMS

Будут ли такие повреждения заметны на спутниковых снимках, даже если речь идет о разрешении 30 см на пиксель – нет. Но летательный аппарат с такими повреждениями уж точно отправится на довольно долгий ремонт. В то же время на основе только спутниковых снимков делать выводы о том, какие боевые части были применены — невозможно.

Напомним, что в ночь на 5 апреля досталось не только аэродрому Морозовск в Ростовской области. СБУ и ГУР провели совместную операцию и атаковали Энгельс (Саратовская область) и Ейск (Краснодарский край РФ), где также расположены авиабазы россиян. Повреждены три стратегических бомбардировщика Ту-95МС, полностью уничтожены два Су-25 и погибли 4 военнослужащих российской армии.