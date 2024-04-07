На супутникових знімках видно не все: аналітики оцінили наслідки атаки аеродрому Морозовськ

Супутникові знімки не відображають всі можливі наслідки

Після масштабної атаки дронів по російських аеродромах 5 квітня з'явились супутникові знімки одного з них — Морозовська. Але на них не помітно жодних масштабних руйнувань і спалених літаків.

На цьому аеродромі базуються літаки тактичної авіації — фронтові бомбардувальники Су-34 та багатофункціональні винищувачі Су-30 та Су-35, пише Defense Express. Зазначається, що на оприлюднених знімках можна побачити декілька вирив поряд з майданчиком технічного обслуговування.

На думку експертів, вважати, що це є свідчення абсолютно безрезультатної атаки — не вірно. Річ у тому, що якби удар був завданий крилатими ракетами з 400-кг бойовими частинами, то наслідки влучань точно були б значно помітнішими. Навіть якщо мова б йшла про конвертований Ту-141 "Стриж", то у навіть у нього бойова частина на приблизно 100 кг.

Водночас мова йде про дрони зі значно меншою вагою бойової частини. Бо навіть коли мова йде про доволі великий далекобійний дрон-камікадзе "Лютий", яким б'ють по нафтопереробних заводах, то вага його бойової частини 50 кг.

Бойова частина дрону "Лютий"

Аналітики зазначають, що у менших дронах, виключно умовно, таких як "Бобер", вага бойової частини менша, а на деяких зразках взагалі використовуються кумулятивні КЗ-6, як на "Ланцетах". Звісно таким кумулятивним зарядом можливо гарантовано знищити літак, але це потребує дуже точного влучання у нього. Тому такі бойові частини не є найкращим варіантом у будь-якому випадку, коли мова йде про необхідність ураження літаків, частина з яких знаходиться ще у капонірах.

А найбільш ефективною бойовою частиною, яка здатна вивести літаки з ладу, але має малу вагу є уламкова з готовими вражаючими елементами. Аналогічними за принципом, що застосовуються у ракетах "повітря-повітря" та зенітних. У поєднанні із повітряним підривом вони можуть значно ефективніше вивести з ладу літаки, у порівнянні з іншими варіантами бойових частин.

Також вкрай ефективні для цих задач — касетні протипіхотні, в яких суб-боєприпаси також мають максимальну уламковість. До речі, як працюють останні відомо на прикладі удару ATACMS по з російським вертольотам.

Ка-52 після удару ATACMS

Чи будуть такі пошкодження помітні на супутникових знімках, навіть якщо мова йде про роздільну здатність 30 см на піксель — ні. Але літальний апарат з такими пошкодженнями вже точно відправиться на доволі довгий ремонт. Водночас на основі лише супутникових знімків робити висновки про те, які саме бойові частини були застосовані — неможливо.

Нагадаємо, що в ніч на 5 квітня дісталося не лише аеродрому Морозовськ у Ростовській області. СБУ та ГУР провели спільну операцію та атакували Енгельс (Саратовська область) та Єйськ (Краснодарський край РФ), де також розташовані авіабази росіян. Пошкоджено три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, повністю знищено два Су-25і загинули 4 військовослужбовці російської армії.