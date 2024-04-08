У Курській області лунали вибухи: безпілотник атакував незвичний обʼєкт (фото)

Завод могли використовувати й для базування російських військових

Ніч у Курській області пройшла під звуки вибухів, адже безпілотник атакував недіючий лікеро-горілчаний завод на території одного з районів. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.

Про це повідомив губернатор російської області Роман Старовойт. Він зазначив, що обійшлось без постраждалих.

"Сьогодні вночі український безпілотник скинув вибухівку на території колишнього спиртзаводу неподалік села Гуєво Суджанського району. Пожежа, що виникла в приміщенні недіючого заводського клубу, була оперативно згашена. Ніхто із мешканців не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на місці влучання

Поблизу зазначеного населеного пункту знаходиться лікеро-горілчаний завод "Курський". Зауважимо, що попри те, що завод недіючий, його можуть використовувати в інших цілях, зокрема й для розміщення російських військ та техніки.

Нагадаємо, що після масштабної атаки дронів по російських аеродромах 5 квітня з'явились супутникові знімки одного з них — Морозовська. Але на них не помітно жодних масштабних руйнувань і спалених літаків. На цьому аеродромі базуються літаки тактичної авіації — фронтові бомбардувальники Су-34 та багатофункціональні винищувачі Су-30 та Су-35. На оприлюднених знімках можна побачити декілька вирив поряд з майданчиком технічного обслуговування.

Раніше "Телеграф" писав, що уже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км та більше. Вони компенсують дефіцит ракет середньої та великої дальності.