Загарбникам не спалося: під атакою опинилися кілька областей РФ та окупований Крим (відео)

Російська ППО нібито збила декілька цілей різного типу

У Росії та тимчасово окупованому Криму ніч минула неспокійно. Цілі, які намагались атакувати обʼєкти, нібито ліквідувала протиповітряна оборона росіян.

Про це інформує Міністерство оборони РФ. Зазначається, що обійшлось без постраждалих, проте наслідки атаки уточнюються.

Сили ППО та РЕБ нібито виявили та знищили безпілотник на території Воронезької та Бєлгородської області.

"За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Наслідки на землі уточнюються", — повідомила влада Воронезького регіону.

РосЗМІ зазначають, що атака двох безпілотників була на місто Борисоглєбськ. За словами його жителів, вибухи було чутно близько 4 ранку. А напрямком обстрілу став Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова. Зазначається, що обидва безпілотники вибухнули, унаслідок чого пошкоджено фасад будівлі та вікна.

Борисоглєбськ на мапі

Щодо атаки у Криму, то, за даними Міноборони росіян, було знищено БПЛА та протикорабельну ракету "Нептун".

"Черговими засобами ППО чотири українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Білгородської (2 БпЛА) та Воронезької (2 БпЛА) областей, а українська ракета знищена над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова", — йдеться у повідомленні.

Водночас зауважимо, що окупаційна влада Севастополя, в обличчі так званого губернатора Михайла Развожаєва, заявила, що знищено було не ракету "Нептун, а "маловідому низьколітну ракету".

"Гучні звуки, які були чутні в місті — це спрацювала система автоматичного знищення повітряної мети, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя", — зазначив Развожаєв, додавши, що минулось без руйнувань та постраждалих

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі атак на російські НПЗ Москва звернулась до Казахстану з проханням бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину.