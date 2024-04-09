Успішна операція ГУР: з'явилися гучні подробиці атаки на навчальний авіацентр в Росії

Росіяни намагались збити дрони

Уночі ударні дрони атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. Російське Міноборони зазначає, що БПЛА було збито, проте росЗМІ пишуть про влучання обох безпілотників.

Унаслідок чого пошкоджено будівлю та вікна навчального закладу. За інформацією LIGA.net, яку журналіста надали джерела у Силах оборони, атака — "успішна операція Головного управління розвідки Міноборони".

У мережі також активно ширяться відео з камер спостереження поблизу Борисоглєбського навчального авіаційного центру підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова, встановлених за кілька сотень метрів від місця влучання. На кадрах видно дим з боку авіацентру після вибухів та чутно автоматні черги, адже росіяни намагались збити дрони. За даними росЗМІ, перший дрон врізався у фасад будівлі на четвертому поверсі близько третьої години ранку. За годину туди ж влучив другий безпілотник.

Попри те, що, за словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, уражень нібито не було, джерело українського видання надає протилежну інформацію. Адже операція ГУР, за їхніми словами, досягла поставлених цілей і було зафіксовано влучання у виробничий цех.

Раніше "Телеграф" писав, що українські безпілотники вдарили по Нижньокамську та особливій економічній зоні "Алабуга", на території якої збираються іранські дрони "Шахед", у Татарстані.