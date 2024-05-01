Прильоти у Рязані: ГУР уразило важливий російський об'єкт (відео)

Спецслужби України підтверджують приліт

У ніч проти 1 травня під час атаки на російські області було уражено Рязанський нафтопереробний завод. У нього прилетіли дрони.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела у спецслужбах. За їхньою інформацією, ця атака була операцією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначимо, як стверджують очевидці, перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території НПЗ розпочалася масштабна пожежа, що підтверджують численні відео з місця подій. Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков, але, як і російські пропагандисти, не уточнював, що приліт був саме на заводі. Наразі, завдяки даним спецслужб, прильоти підтверджено.

На початку весни Рязанський НПЗ вже потрапляв під удар.

Довідково: Рязанський нафтопереробний завод (АТ "РНПК") належить компанії "Роснефть". Основна частина продукції йде експорту. Обсяги переробки становлять близько 17 мільйонів тонн на рік.

Раніше ми писали про те, що за даними Politico через атаки дронів по російських НПЗ у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Росіяни змушені заправляти свої авто за "захмарними" цінами.