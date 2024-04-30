У окупованому Криму гримлять вибухи: куди прилетіли "подарунки" від України

Відомо, що окупанти знову перекрили рух автотранспорту Кримським мостом

У тимчасово окупованому російськими терористами Криму у ніч на 30 квітня прогриміло не менше десяти вибухів. Під ударами опинилися Джанкой, Симферополь, Гвардійське, а також, за непідтвердженою інформацією – Азовськ та Серноводськ.

Про це пишуть російські інформаційні та пропагандистські канали. Окупаційна влада Криму поки що офіційних коментарів щодо вибухів не давала.

Відомо, що окупанти знову перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Також оголошено про ракетну тривогу над окупованим півостровом. Місцеві мешканці заявили про щонайменше десяток вибухів та скаржаться на те, що тепер не можуть спати – дуже налякані.

Російські пропагандисти заявляють, що нібито атакували тільки Гвардійське, Джанкой та Симферополь. Також вони написали, що це нібито були американські тактичні ракети ATACMS, запущені Україною. Доречі, у Гвардійському знаходяться численні військові об'єкти росіян, а біля Джанкоя – аеродром та позиції ППО.

Нагадаємо, 27 квітня біля російського Краснодара під ранок пролунали потужні вибухи, там українськими дронами були атаковані НПЗ та військовий аеродром. Офіційно російська влада традиційно заявила, що усі безпілотники нібито було збито, а на одному з місць ударів "горить трава".

Вночі 28 квітня у російському Брянську та у тимчасово окупованому російськими терористами Криму прогриміли потужні вибухи. У Брянську безпілотники атакували електропідстанцію, з Кримом цікавіше – місцеві канали як один пишуть про нібито атаку балістики.