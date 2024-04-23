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Якщо Кримський міст зруйнують, проблеми в росіян на півострові будуть не одразу: названі строки

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
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Кримський міст Новина оновлена 23 квітня 2024, 11:00
Кримський міст. Фото Колаж "Телеграфу"

Ворог має у робочому стані 6-8 великих десантних кораблів двох проєктів

У разі руйнації Керченського мосту російські окупанти на фронті почнуть відчувати наслідки цієї втрати не відразу. Розуміння ситуації, в якій вони опинилися настане десь за півроку.

Про це розповів у військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник в інтервʼю "Телеграфу" "Для остаточної руйнації Керченського мосту потрібно мінімум 100 ракет".

"Не раніше, аніж за півроку. Знову ж таки, Крим – найметалізованіша територія на планеті Земля. З 2014 року окупанти займалися тим, що стягували туди все, що тільки могли, тому запаси озброєння на півострові величезні.", — пояснив він.

Петро Черник наголосив, що наразі ворог має у робочому стані 6-8 великих десантних кораблів двох проєктів: "Тапір" (здатен нести 1000 тонн вантажу) і "775" (може перевозити 500 тонн вантажу). Перший може взяти на борт приблизно 30 танків і до 400 людей особового складу. Другий — трохи менше.

"Їх в ідеалі також потрібно потопити, інакше постачання техніки сповільниться, але не припиниться. Тобто південний плацдарм буде й далі живитися через Чорне море.", — додав військовий аналітик.

Крім того, за словами полковника ЗСУ, є ще один нюанс. Так, Іл-76 може брати на борт до 40 тонн різних вантажів, тому небо нам також потрібно "закривати". На думку Петра Черника це цілком реально.

"Винищувач F-16 несе блискавичні ракети AIM-120 AMRAAM з дальністю ураження до 180 кілометрів. Крім того, зараз ведеться активна розробка шведської ракети Meteor, яка долає до 300 кілометрів. Протяжність Криму з півночі на південь – 200 км, зі сходу на захід – в межах 320 км. От вам й "закрите" небо.", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" розповідав читачам, що для остаточного зруйнування незаконно зведеного Кримського моста необхідний великий змішаний ракетний залп. Лише крилатих ракет буде замало. Адже ще треба відволікти російське ППО.

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#РФ #Кримський міст #Наслідки