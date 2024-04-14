Буде "пекельний дощ": на Заході детально розписали, як і коли ЗСУ можуть підірвати Кримський міст

Путінський міст чекають на неприємності

Україна неодноразово заявляла, що зруйнує Кримський міст. Чиновники кажуть, що одне з улюблених дітищ Путіна можуть знищити до середини липня. Таким чином наша країна має ще приблизно 100 днів, "щоб здійснити майже неможливе".

Про те, як саме це може бути зроблено пише The Sun. За словами експертів, для цього знадобиться "пекельний дощ" із Storm Shadow, морських безпілотників та F-16.

На думку старшого наукового співробітника Гудзоновського інституту і директора Центру оборонних концепцій і технологій Браяна Кларка, "найзахищеніший міст у світі", може бути зруйнований за допомогою "багатоспрямованої" повітряної та морської атаки в стилі великого вибуху. Він пояснив, що в цьому випадку ракети Storm Shadow будуть використовуватися для руйнування його конструкції, тоді як безпілотні катери з вибухівкою детонуватимуть біля його основи.

Детальніше про "Ракетний шторм"

На думку Кларка, насамперед необхідно атакувати сильно укріплену верхню частину конструкцій мосту — дорожнє полотно, настил моста. І для цього необхідно як мінімум від 20 до 40 "дальнобійних засобів із корисним навантаженням понад 500 фунтів". Storm Shadow якраз відповідають усім вимогам.

Україна може ризикнути своїми носіями МіГ-29 та Су-24 або дочекатися F-16, які прибудуть приблизно в цей же час.

Далі, як тільки верхні конструкції мосту будуть обстріляні ракетами, необхідно атакувати його основу. Для цього, на його думку, буде використано великі безпілотні вибухонебезпечні надводні кораблі для дестабілізації опор — ймовірно, від двох до чотирьох "в очікуванні втрат". При цьому експерт із озброєнь вважає, що українські дрони "Sea baby", які відіграли важливу роль у потопленні Чорноморського флоту Путіна, будуть "надто маленькими, вони призначені для пророблення дірок у кораблях".

"Щоб знести фундамент мосту, вам знадобиться велике безпілотне судно, наприклад модифікована баржа з дистанційним керуванням або невеликий контейнеровоз", — сказав він.

У плюс цьому варіанту піде і те, що синхронізувати шквал дронів і координувати їх вплив на міст дуже складно. Тому натомість "найкраще було б запустити одну величезну бомбу в опору мосту"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Малюк сказав, чи возять росіяни військові вантажі через пошарпаний Кримський міст.