Будет "адский дождь": на Западе детально расписали, как и когда ВСУ могут взорвать Крымский мост

Путинский мост ждут неприятности

Украина не раз заявляла, что разрушит Крымский мост. Чиновники говорят, что одно из любимых детищ Путина может быть уничтожена до середины июля. Таким образом у нашей страны есть еще примерно 100 дней, "чтобы осуществить почти невозможное".

О том, как именно это может быть сделано пишет The Sun. По словам экспертов, для этого понадобится "адский дождь" из Storm Shadow, морских беспилотников и F-16.

По мнению старшего научного сотрудника Гудзоновского института и директор Центра оборонных концепций и технологий Брайана Кларка, "самый активно защищаемый мост в мире" может быть разрушен с помощью "многонаправленной" воздушной и морской атаки в стиле большого взрыва. Он объяснил, что в этом случае ракеты Storm Shadow будут использоваться для разрушения его конструкции, в то время как беспилотные катера со взрывчаткой будут детонировать у его основания.

Детальнее о "Ракетном шторме"

По мнению Кларка, в первую очередь необходимо атаковать сильно укрепленную верхнюю часть конструкций моста — дорожное полотно, настил моста. И для этого необходимо как минимум от 20 до 40 "дальнобойных орудий с полезной нагрузкой более 500 фунтов". Storm Shadow как раз отвечают всем требованиям.

Украина может рискнуть своими носителями МиГ-29 и Су-24 или же дождаться F-16, которые прибудут примерно в это же время.

Далее, как только верхние конструкции моста будут обстреляны ракетами, необходимо атаковать его основание. Для этого, по его мнению, будут использованы большие беспилотные взрывоопасные надводные корабли для дестабилизации опор — вероятно, от двух до четырех "в ожидании потерь". При этом эксперт по вооружениям считает, что украинские дроны "Sea baby", которые сыграли важную роль в потоплении Черноморского флота Путина, будут "слишком маленькими, они предназначены для проделывания дыр в кораблях".

"Чтобы снести фундамент моста, вам понадобится более крупное беспилотное судно, например модифицированная баржа с дистанционным управлением или небольшой контейнеровоз", — сказал он.

В плюс этому варианту пойдет и то, что синхронизировать шквал дронов и координировать их воздействие на мост невероятно сложно. Поэтому вместо этого "лучше всего было бы запустить одну огромную бомбу в опору моста"

Напомним, ранее мы писали о том, что Малюк сказал, возят ли россияне военные грузы через потрепанный Крымский мост.