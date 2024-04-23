Если Крымский мост разрушат, проблемы у россиян на полуострове будут не сразу: названы сроки

У врага в рабочем состоянии еще есть 6-8 больших десантных кораблей двух проектов

В случае разрушения Керченского моста российские оккупанты на фронте начнут ощущать последствия этой потери не сразу. Понимание ситуации, в которой они оказались наступит где-то через полгода.

Об этом рассказал в военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник в интервью "Телеграфу" "Для окончательного разрушения Керченского моста нужно минимум 100 ракет".

"Не раньше, чем через полгода. Опять же, Крым – самая металлизированная территория на планете Земля. С 2014 года оккупанты занимались тем, что стягивали туда все, что только могли, поэтому запасы вооружения на полуострове огромны", — пояснил он.

Петр Черник подчеркнул, что в настоящее время враг имеет в рабочем состоянии 6-8 крупных десантных кораблей двух проектов: "Тапир" (способен нести 1000 тонн груза) и "775" (может перевозить 500 тонн груза). Первый может взять на борт около 30 танков и до 400 человек личного состава. Второй – поменьше.

"Их в идеале также нужно потопить, иначе поставка техники замедлится, но не прекратится. То есть южный плацдарм будет продолжать питаться через Черное море", — добавил военный аналитик.

Кроме того, по словам полковника ВСУ, есть еще один нюанс. Да, Ил-76 может брать на борт до 40 тонн разных грузов, поэтому небо нам также нужно "закрывать". По мнению Петра Черника, это вполне реально.

"Истребитель F-16 несет молниеносные ракеты AIM-120 AMRAAM с дальностью поражения до 180 километров. Кроме того, сейчас ведется активная разработка шведской ракеты Meteor, преодолевающей до 300 километров. Протяженность Крыма с севера на юг — 200 км, – в пределах 320 км. Вот вам и "закрытое" небо.", – объяснил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал читателям, что для окончательного разрушения незаконно возведенного Крымского моста необходим большой смешанный ракетный залп. Только крылатых ракет будет мало. А ведь еще надо отвлечь российское ПВО.