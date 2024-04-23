Ракеты и дроны в большом количестве: аналитик рассказал, какую атаку Крымский мост не переживет

Нужное оружие есть в пакетах помощи

Разрушить Крымский мост можно с помощью смешанной наземно-воздушной атаки. И для него нужно немало оружия, среди которого прежде всего дальнобойные баллистические ракеты.

Об этом рассказал в военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник в интервью "Телеграфу" "Для окончательного разрушения Керченского моста нужно минимум 100 ракет: военный аналитик". По его словам, важным оружием также будут воздушные дроны, ведь морские маловероятно могут пробить ограждение моста.

"Несколько сот дальнобойных баллистических ракет (нужно для уничтожения моста — ред.). В первую очередь, это MGM-140 ATACMS (имеют более 200 кг фугасной части и дальность поражения до 300 км), ракеты Storm Shadow или, если появится F- 16, суперракета AGM-158 JASSM (дальность нанесения ударов от 300 до 900 км)", — отметил Петр Черник.

Он также отметил важность воздушных дронов, ведь морские могут не показать нужную эффективность.

"Также нужны дроны в достаточном количестве. Важно: речь идет не о морских дронах, а о воздушных. Первые вряд ли смогут пробить ограждения, установленные оккупантами под водой вокруг моста", — сказал аналитик.

По словам Петра Черника, сейчас разрабатывается ударная подводная малогрузная лодка типа Kronos, которая якобы сможет брать на борт торпеды. Хотя сейчас, как он говорит, неизвестно, какого калибра будут эти торпеды, какая у них будет взрывная сила и хватит ли ее, чтобы сделать пробоины в боновых заграждениях.

"Технологии развиваются и в будущем мы можем получить новые возможности, но пока все же лучше полагаться на смешанную наземно-воздушную атаку", — добавил аналитик.

Ранее "Телеграф" писал, что для окончательного разрушения незаконно возведенного Крымского моста необходим большой смешанный ракетный залп. Только крылатых ракет будет мало. Еще нужно отвлечь российское ПВО.