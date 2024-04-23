Знищення Кримського мосту: експерт розповів про шанси України та три головні складнощі

Україна повинна взяти цю ділянку під постійний вогневий контроль

Нещодавно іноземні ЗМІ опублікували детальний план з руйнації Кримського мосту. Однак для того, щоб він став реальністю, необхідно мати озброєння у достатній кількості.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник. За його словами, йдеться про дійсно великі обсяги декількох видів номенклатури.

"Причому все це має використовуватися у змішаному режимі. По-перше, станом на сьогодні російська протиповітряна оборона в Криму є найщільнішою на планеті Земля. Жоден об’єкт у світі не охороняється такою кількістю систем ППО, а отже нам слід бути готовими до того, що більшу частину наших засобів буде знищено на підльоті до мосту", — сказав Черник.

Він додав, що атака має бути такої сили і масованості, аби повністю зруйнувати одразу декілька секцій (протяжність кожної близько 30 метрів) споруди. Крім того, необхідно зробити її непридатною для ремонту на дуже довгий час або назавжди.

"Нема жодного сенсу витрачати ракети вартістю півтора мільйона доларів кожна і ризикувати іншою дефіцитною технікою, щоб просто зробити дірку в дорожньому полотні, яку залатають за кілька місяців", — сказав експерт.

Також він додав, що після вдалої атаки Україна повинна взяти цю ділянку під постійний вогневий контроль.

"Щойно до неї наближається баржа, ми її знищуємо. Лише в такому разі ця операція матиме резон і виправдає витрачені на неї ресурси. Якщо не буде впевненості у такому результаті, навіть починати не слід. Краще тоді вже продовжувати завдавати ударів по інших стратегічних об’єктах — військових частинах, складах боєприпасів, пускових установках і авіації", — резюмував Черник.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна неодноразово заявляла, що зруйнує Кримський міст. Чиновники кажуть, що одне з улюблених дітищ Путіна можуть знищити до середини липня. Таким чином наша країна має ще приблизно 100 днів, "щоб здійснити майже неможливе".